Conad chiude per sempre: il celebre negozio italiano abbandona

Sono anni che in provincia di Modena, più precisamente nella frazione di Cognento, i cittadini devono fare a meno dello Store di Conad. Il noto supermercato decise infatti nel 2019 di abbandonare e di lasciare spazio ad una nuova realtà che è stata inaugurata proprio un mese fa.

Le persone che hanno ripreso a vedere del movimento in quella zona, lo devono al nuovo marchio Intima Moda. Si tratta di molto interessante che fornirà svariate opportunità ai residenti della zona.

Secondo quanto riportato il posto che prima apparteneva a Conad nella frazione di Modena meglio conosciuta con il nome di Cognento, vedrà sorgere una nuova attività appartenente ad un marchio ormai ben impiantato sul territorio italiano.

Stiamo parlando di Intima Moda, factory outlet che si è regalato per i suoi cinquant’anni una nuova realtà proprio nella frazione modenese. Lo Store in realtà è già operativo e promette di portare molto movimento dove fino a due anni fa esisteva il supermercato di Conad. Ricordiamo che l’outlet in questione appartiene al celebre marchio, il quale esiste dal 1972. In questo caso lo Store si basa su colori molto forti che possono attirare anche un pubblico più giovane. Il tutto è operativo dallo scorso 16 aprile più precisamente in via dei Traeri 70. Gli orari di apertura andranno dalle 10 del mattino alle 19:30 con orario continuato. Sarà disponibile un ampio parcheggio per la clientela. I giorni di lavoro andranno da lunedì a sabato.