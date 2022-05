Il volantino che Comet ha deciso di attivare, e presentare, nel periodo corrente, rappresenta a tutti gli effetti la più fulgida espressione di quanto di buono le aziende possono effettivamente estrapolare dalle proprie campagne.

L’accesso alla soluzione, lo ricordiamo, risulta essere possibile in esclusiva in ogni negozio sparso per il territorio, tuttavia coloro che non vorranno acquistare spostandosi fisicamente, potranno recarsi personalmente sul sito ufficiale, ricevendo in cambio la spedizione gratuita, e godendo delle medesime riduzioni.

Comet: le offerte sono sempre più interessanti

Offerte assurde sono raccolte all’interno dell’ultimo SottoPrezzo di Comet, sebbene comunque l’intenzione dell’azienda sia stata quella di focalizzare principalmente la propria attenzione verso la fascia media della telefonia mobile, garantendo un buon risparmio a tutti coloro che vogliono sfruttare l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Le occasioni sono perlopiù legate a smartphone in vendita a meno di 400 euro, tra questi infatti troviamo Galaxy A53, disponibile a 379 euro, passando anche per Xiaomi 11 Lite, in vendita a 259 euro, oppure Galaxy A22 a soli 229 euro, ma anche Galaxy A13 a 149 euro e Wiko Y52 al prezzo finale di soli 59 euro.

Tutti i prodotti elencati, lo ricordiamo e sottolineiamo, sono disponibili alle più classiche condizioni di vendita, che corrispondono alla garanzia di 24 mesi, che permette a tutti gli effetti di godere di riparazione gratuita per ogni difetto, senza dimenticarsi della variante no brand, per la telefonia mobile, che assicura aggiornamenti decisamente più tempestivi. Il volantino può essere sfogliato in maniera dettagliata sul sito ufficiale.