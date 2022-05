Esistono varie funzionalità su WhatsApp, le quali hanno reso l’applicazione veramente impeccabile soprattutto negli ultimi anni. Quando tutti credevano si fosse arrivati al punto massimo, gli sviluppatori hanno sempre introdotto nuovi aggiornamenti per migliorare il tutto. Pian piano dunque WhatsApp non ha più avuto rivali, i quali sono infatti anni luce indietro.

Basti pensare che ad oggi l’applicazione riesce ad unire sotto la stessa bandiera oltre 1 miliardo e mezzo di persone in giro per il mondo. Il merito è come detto delle tante funzioni disponibile delle tante possibilità che si possono aspettare, ma allo stesso tempo anche della sicurezza. La privacy infatti è uno degli aspetti più umani che WhatsApp tende ad implementare ma anche se qualcuno talvolta vorrebbe restare un po’ più libero da determinati limiti.

WhatsApp, in questo modo potete accedere alla piattaforma leggendo tutto ma senza farvi vedere

Sono tanti gli escamotage che le persone provano per provare ad avere più privacy all’interno di WhatsApp, applicazione che già ne offre molta. Secondo quanto segnalato dagli utenti ci sarebbe un trucco molto interessante per entrare e leggere ugualmente tutti i messaggi in arrivo ma senza farsi vedere.

Ecco dunque Unseen, app che offre questa possibilità in maniera gratuita ma soprattutto legale al 100%. Scaricando la potete avere a disposizione una piattaforma alternativa, la quale avrà l’incarico di intercettare i messaggi. Così facendo potrete leggere al di fuori di WhatsApp, senza dover incappare nel solito disturbatore che, vedendovi online, vi contatterà all’istante. Ovviamente neanche il vostro ultimo accesso verrà registrato.