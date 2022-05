Gli smartphone sono fortemente scontati da Unieuro, la corrente campagna promozionale rappresenta un buonissimo punto di partenza per gli utenti che vogliono cercare di risparmiare il più possibile su ogni acquisto.

Quest’ultimi, come al solito del resto, sono effettuabili praticamente ovunque in Italia, con accessibilità garantita sia in negozio che online sul sito ufficiale; tutti coloro che sceglieranno di completare l’ordine dal divano di casa, potranno comunque ricevere il prodotto direttamente presso il domicilio, senza costi aggiuntivi (solo per un ordine superiore ai 49 euro).

Unieuro, le occasioni sono sempre dietro l’angolo