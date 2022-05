Trony prova ad avvicinarsi il più possibile alle richieste e necessità dei consumatori italiani, in questi giorni ha difatti presentato una campagna promozionale ricchissima di offerte e di occasioni da non perdere di vista.

La soluzione che troverete descritta nel nostro articolo, ricordiamo essere sostanzialmente disponibile solo ed esclusivamente nei singoli negozi fisici, ciò sta a significare che potrete acquistare solamente recandovi personalmente presso gli stessi, non online sul sito ufficiale dell’azienda.

Trony: attenzione a queste offerte speciali

Con il volantino Trony non si scherza assolutamente, la nuova campagna promozionale è il giusto concentrato di sconti e di prezzi bassi, su cui è possibile poter fare affidamento, sempre nell’ottica di spendere pochissimo, e godendo di qualità sopraffine.

Il volantino convince tutti con una serie di riduzioni decisamente importanti, poiché al giorno d’oggi sono disponibili entrambi i modelli della serie galaxy S20 e S21 FE, entrambi acquistabili con una spesa complessiva inferiore ai 600 euro.

Gli utenti invece alla ricerca di un prodotto legato al mondo apple, potranno decidere di acquistare l’eccellente Apple iPhone 12, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 649 euro, e permette di godere ugualmente di ottime prestazioni, sebbene non sia il più recente della serie.

Non mancano anche tantissime altre occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, per questo motivo consigliamo, come al solito del resto, di collegarsi al sito ufficiale, e conoscere da vicino personalmente i singoli prezzi dell’intero volantino, ricordando però che gli acquisti sono da effettuare in negozio.