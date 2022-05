Sky ha pronte una serie di incredibili sorprese per questa ultima parte della primavera. Oltre alle finali della Champions League e delle coppe europee, la pay tv satellitare offrirà agli abbonati i grandi tornei di tennis, i Gran Premi di Formula 1 e motomondiale ed anche i playoff NBA.

Sky, le grandi offerte smart con il ritorno della Champions

Nel corso del 2022, Sky ha saputo resistere alla mancanza dell’esclusiva per la Serie A. La continuità della pay tv satellitare è stata garantita anche da una politica commerciale mai così aggressiva, che per la prima volta ha portato i prezzi ad un livello mai così basso.

Ancora oggi i pacchetti di Sky sono molto convenienti in termini di costi. Per il ticket Calcio, ad esempio, gli abbonati si troveranno a pagare un prezzo molto conveniente pari a 5 euro ogni trenta giorni. Il costo è addirittura azzerato per tutti gli utenti che hanno già un ticket con la tv satellitare e sono abbonati da tre anni. Il costo sarà gratuito, in questo caso, per ben tre mesi.

Vantaggiosa anche l’iniziativa per lo Sport. Il pacchetto con le partite della Champions League più altri eventi come Formula 1, motomondiale e NBA costerà infatti soltanto 16,90 euro al mese.

I nuovi listini smart proposti da Sky hanno anche importanti conseguenze per il cinema e per il pacchetto dell’intrattenimento. Per il Cinema gli utenti si troveranno a pagare soltanto 10,90 euro al mese, mentre nel secondo caso i clienti pagheranno soltanto 14,90 euro al mese. Tutti i nuovi clienti riceveranno inoltre il decoder Sky Q completamente a costo zero.