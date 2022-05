Mentre il 5G prolifera oltre lo smartphone, Qualcomm Technologies, Inc. ha agito come catalizzatore nel permettere al 5G di scalare e rivoluzionare l’industria della robotica. All’evento annuale Qualcomm® 5G Summit, l’azienda sta svelando una roadmap ampliata di soluzioni robotiche 5G ed edge-AI all’avanguardia con l’introduzione della piattaforma Qualcomm Robotics RB6 e del Qualcomm RB5 AMR Reference Design.

Le ultime soluzioni avanzate di edge-AI e robotica di Qualcomm Technologies supporteranno la creazione di robot più produttivi, autonomi e avanzati. Le soluzioni aiuteranno a sbloccare nuove realtà commerciali tra cui AMR, robot di consegna, robot di produzione altamente automatizzati, robot collaborativi, aerei UAM, infrastrutture industriali di droni, soluzioni di difesa autonome e oltre.

Le migliorate capacità di Qualcomm® AI Engine e 5G offriranno possibilità all’avanguardia tra cui i seguenti esempi per creare robot e ambienti più intelligenti e sicuri:

Maggiore autonomia per i robot di consegna a domicilio;

Coordinamento della gestione della flotta senza soluzione di continuità tra AMR in spazi industriali;

Dati e approfondimenti in tempo reale che permettono di prendere decisioni critiche nella produzione e nella logistica;

Intelligenza di prossima generazione per supportare il trasporto aereo urbano sicuro e autonomo.

La piattaforma Qualcomm Robotics RB6 e il Qualcomm RB5 AMR Reference Design supporteranno le applicazioni in evoluzione per gli OEM e i produttori di robot che cercano di integrare i robot di terra in casi d’uso industriali in tutti i settori, comprese le applicazioni di logistica, sanità, vendita al dettaglio, magazzinaggio, agricoltura, costruzione, servizi pubblici e altro. Le nuove soluzioni accelereranno la trasformazione digitale delle industrie e serviranno come abilitatore chiave per l’Industria 4.0.

“Sulla base della crescita e del successo delle soluzioni di robotica di Qualcomm Technologies, la nostra roadmap ampliata di soluzioni contribuirà a portare l’AI migliorata e le tecnologie 5G per supportare innovazioni più intelligenti, più sicure e più avanzate attraverso la robotica, i droni e le macchine intelligenti”, ha dichiarato Dev Singh, Senior Director of Business Development e Head of Autonomous Robotics, Drones and Intelligent Machines di Qualcomm Technologies, Inc. “Stiamo alimentando le innovazioni della robotica con la connettività 5G e l’edge-AI premium che trasformerà il modo in cui pensiamo e affrontiamo le sfide e le aspettative del settore in continua evoluzione nell’economia digitale.”

Alimentare l’innovazione della robotica 5G con funzioni premium ampliate

Costruita sulla base delle piattaforme robotiche leader dell’azienda, la piattaforma Qualcomm Robotics RB6 si colloca al livello superiore delle soluzioni robotiche di Qualcomm Technologies, offrendo capacità estese che portano l’innovazione robotica aziendale e industriale al livello successivo con AI e 5G migliorati. La nuova soluzione offre una connettività 5G all’avanguardia con il supporto per le bande globali sub-6GHz e mmWave nelle reti mainstream, aziendali e private. Le piattaforme robotiche Qualcomm® hanno un’architettura flessibile con schede di espansione per supportare le caratteristiche di connettività in evoluzione, consentendo alla piattaforma Qualcomm Robotics RB6 di fornire il supporto per le caratteristiche 3GPP Release 15, e Release 16, 17 e 18 quando le schede saranno disponibili in futuro. La piattaforma porta le migliori capacità di elaborazione AI attraverso il motore AI migliorato di Qualcomm, con supporto per 70 – 200 Trillion-Operations-Per-Second (TOPS) (INT8).

Il progetto Qualcomm RB5 AMR Reference è il primo progetto di riferimento AMR al mondo a offrire capacità AI e 5G avanzate strettamente integrate. Questa nuova soluzione aiuta ad accelerare lo sviluppo per i robot commerciali, aziendali e industriali, scatenando possibilità innovative per le industrie che cercano di adottare soluzioni di robotica e realizzare i benefici delle soluzioni all’intelligent edge connesso.

Responsabilizzare gli sviluppatori con facilità

La piattaforma Qualcomm Robotics RB6 è composta da un ampio set di strumenti di sviluppo hardware e software che sono completi, personalizzabili e facili da usare. Gli sviluppatori hanno capacità software flessibili con un kit di sviluppo software (SDK) AI premium completamente integrato, il Qualcomm® Intelligent Multimedia SDK. Questo SDK riunisce multimedia, AI e ML, computer vision (CV) e blocchi di rete per supportare l’implementazione end-to-end di applicazioni robotiche.

Trazione globale e convalida dell’ecosistema

Per abilitare la prossima generazione di soluzioni e progetti di robotica, Qualcomm Technologies sta continuando a collaborare con TDK per migliorare ulteriormente le capacità della roadmap Qualcomm Robotics di soluzioni all’avanguardia. TDK ha aggiunto le sue tecnologie di sensori migliorate per applicazioni robotiche premium come parte delle ultime offerte di prodotti robotici di Qualcomm Technologies.

Il Qualcomm RB5 AMR Reference Design è disponibile per la prevendita ora attraverso ModalAI e il kit di sviluppo Qualcomm Robotics RB6 è disponibile per la vendita attraverso Thundercomm.