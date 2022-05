Viettel Group e Qualcomm Technologies, Inc. hanno annunciato oggi i piani per collaborare e sviluppare una Radio Unit (RU) 5G di prossima generazione con capacità massive MIMO e unità distribuite (DU). Questo si concentra sull’aiuto per accelerare lo sviluppo e l’introduzione di infrastrutture e servizi di rete 5G in Vietnam e a livello globale.

L’utilizzo della scheda di accelerazione Qualcomm® X100 5G RAN e della piattaforma Massive MIMO Qualcomm® QRU100 5G RAN combinata con i sistemi hardware e software avanzati di Viettel aiuterà Viettel ad accelerare lo sviluppo e la commercializzazione di soluzioni Open RAN massive MIMO ad alte prestazioni, semplificare l’implementazione della rete e ridurre il costo totale di proprietà (TCO).

Combinando l’esperienza di Viettel nello sviluppo di infrastrutture di telecomunicazione con la leadership tecnologica di Qualcomm Technologies nello sviluppo di soluzioni 5G di Application-Specific Integrated Circuit (ASIC) ad alte prestazioni e bassa potenza per i prodotti di dispositivi e infrastrutture, si farà avanzare l’ecosistema cellulare e si accelererà il ciclo di innovazione.

“Viettel è stato un pioniere nell’adozione di nuove tecnologie di telecomunicazione tra cui il 5G. Siamo lieti di avere Qualcomm Technologies come fornitore di tecnologia chiave nel nostro progetto 5G gNodeB”, ha detto Nguyen Vu Ha, direttore generale, Viettel High Technology. “Questa collaborazione tra Qualcomm Technologies e Viettel Group sarà la pietra miliare della strategia nazionale del Vietnam per l’infrastruttura 5G Made in Vietnam“.

“Qualcomm Technologies, come leader tecnologico globale nel 5G, non vede l’ora di collaborare con Viettel per lo sviluppo di soluzioni Open RAN che stabiliranno le basi per la prossima generazione di reti wireless del Vietnam”, ha dichiarato Durga Malladi, senior vice president e general manager, Cellular Modems and Infrastructure, Qualcomm Technologies, Inc. “Questa collaborazione dimostrerà la scalabilità della piattaforma orizzontale di Qualcomm Technologies per l’integrazione verticale nell’ecosistema dell’infrastruttura ORAN e siamo lieti di offrire una tecnologia Modem-RF ad alte prestazioni e a basso consumo che supporta le richieste di prestazioni necessarie per portare ai consumatori velocità rapide e casi d’uso ampliati delle reti 5G.“

“Mentre la necessità di esperienze mobile affidabili, robuste e potenti aumenta in tutto il Vietnam, prevediamo una nuova domanda di servizi 5G sia da parte degli utenti finali che delle imprese. Unire le forze con Viettel ci permetterà di lanciare una tecnologia che farà progredire l’ecosistema cellulare e accelerare l’abilitazione e l’implementazione di reti moderne su scala”, ha detto ST Liew, vice presidente, QUALCOMM CDMA Technologies Asia-Pacifico Pte. Ltd. e presidente, Qualcomm Taiwan e Sud-Est asiatico. “Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Viettel per il rollout di infrastrutture e servizi 5G avanzati per il Vietnam e a livello globale“.