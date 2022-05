Avere una Postepay può portare ad una serie di interessanti vantaggi per tutti i clienti. Ancora in questa stagione primaverile, infatti, Poste Italiane ha confermato il suo programma di rimborsi su scala nazionale. Gli utenti possono cogliere tale occasione per accedere ad una serie di risparmi.

Postepay, sino a fine maggio per potere partecipare al cashback

Il cashback di Postepay prevede uno schema che è oramai ben consolidato da mese. I clienti che effettuano pagamenti dal valore uguale o superiore a 10 euro con la carta di credito ricaricabile potranno ricevere immediatamente un rimborso pari a 1 euro sulla stessa carta. Per ogni giorno è possibile accumulare un tetto massimo di 10 euro in rimborsi.

I clienti che desiderano partecipare a quest’iniziativa dovranno scaricare l’apposita app di Postepay dal Google Play Store di Android o dall’App Store degli iPhone. Tutti coloro che desiderano partecipare all’iniziativa inoltre dovranno impegnarsi a pagare con il codice QR disponibile sull’app. Il codice QR dovrà essere mostrato all’atto di acquisto nel punto vendita.

L’occasione garantita da Poste Italiane agli utenti con la carta di credito ricaricabile è altresì legata ad una serie di negozi partner sul territorio. La lista degli esercenti aderenti all’iniziativa è disponibile sul sito ufficiale di Poste Italiane.

Dopo la definitiva cancellazione del programma di Stato per i rimborsi, quest’occasione messa in campo da Postepay può essere una grande soluzione per i clienti. L’iniziativa sarà disponibile almeno sino al prossimo 31 maggio, anche se come in passato non si possono escludere proroghe sino all’inizio dell’estate.