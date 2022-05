Il colosso OPPO ha recentemente presentato il proprio servizio di assistenza, proprio con un’iniziativa dedicata alla nuovissima serie Find X5.

La novità, chiamata Virtual Assistant, permetterà di avere un esclusivo supporto video dedicato, utile sia prima dell’acquisto, che nella vita di tutti i giorni. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Oppo presenta Virtual Assistant

Il servizio appena presentato consentirà a chiunque desideri sfruttare al massimo il potenziale della nuova Find X5 Series di prenotare una video-call con un esperto, che risponderà a potenziali problematicità attraverso la condivisione dello schermo, al seguito della quale suggerirà le soluzioni più efficaci in maniera immediata.

Il nuovo Virtual Assistant si colloca all’interno dell’offerta di servizi integrativi a costo zero pensati per la Find X5 Series. OPPO infatti offre ritiro e consegna a domicilio dei dispositivi da riparare senza alcun costo aggiuntivo, oltre a permettere l’attivazione della OPPO Care che, protegge lo smartphone per 24 mesi e prevede la sostituzione gratuita dello schermo in caso di danno accidentale.

Il servizio copre tutti i modelli della serie Find X5, offrendo un anno di protezione per Find X5 Pro e Find X5 e tre mesi per Find X5 Lite. A questo si aggiunge la Garanzia Internazionale, che protegge i dispositivi dall’usura e dai danni accidentali in oltre 33 diversi Paesi. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata.