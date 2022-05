Una nuova truffa sta spopolando nell’ultimo periodo in rete, e sopratutto su WhatsApp, in grado di colpire nel breve periodo un numero elevatissimo di utenti, e la stessa Nespresso, a sua volta vittima della situazione.

Se siete soliti ricevere le cosiddette “Catene di S.Antonio” via WhatsApp, sicuramente vi sarà capitato di ricevere da un contatto conosciuto, un messaggio che millanta un ipotetico concorso a premi Nespresso (palesemente falso), con annesso il link diretto al sito dal quale riscuotere il regalo, il quale dovrebbe essere una Nespresso Vertuo, una macchina da caffè decisamente richiesta ed interessante.

Scoprite i nuovi codici sconto Amazon gratis, e ricevete le ultime offerte, iscrivendovi al nostro canale Telegram dedicato.

Nespresso: la truffa del concorso a premi

Cliccando il link ricevuto (non lo consigliamo assolutamente), si viene indirizzati ad una pagina che in tutto e per tutto sembra uguale identica all’originale, ma è registrata su un server differente, gestito dai malviventi, i quali vogliono solamente rubare i vostri dati.

Prima viene richiesta la compilazione di un questionario, al termine del quale porterà all’inserimento dei dati personali, i quali verranno poi condivisi a fini commerciali, oppure con annessa la carta di credito per la consegna di un fantomatico “buono spesa” da utilizzare.

E’ il classico caso di phishing, un male che purtroppo attanaglia il web da ormai moltissimi anni, e nel quale milioni di utenti continuano a cadere ogni giorno. Se avete ricevuto il messaggio, cancellatelo subito senza premere il link; nell’eventualità in cui, invece, vi foste collegati, sappiate che non rischiate nulla fino a quando non avrete condiviso i vostri dati e le informazioni personali.