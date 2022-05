Monete rare: se possiedi queste valute non dovrai più lavorare!

Il mondo della numismatica è strutturato su una serie di regole severe che però, una volta rispettate, permetteranno ai possessori di monete rare di guadagnare delle cifre spropositate. Scopriamolo insieme. Innanzitutto è fondamentale (quanto scontato) dire che non tutte le valute hanno lo stesso valore. Quest’ultimo cambia in base alla rarità e allo stato di conservazione, ma anche per via dell’autenticità e del materiale. Infatti, per le monete commemorative, antiche, ma anche per quelle coniate in numero limitato, valgono le stesse regole.

Monete rare: il guadagno è assicurato con queste valute!

Le monete rare hanno una provenienza piuttosto ampia, pertanto è semplice incappare in una di queste. Basta tenere d’occhio data e provenienza, dopodiché fate attenzione alle monete di:

Andorra del 2015, 2017 e 2018;

Infine ricordate anche che il valore delle monete rare cambia a seconda della tiratura e la reperibilità. Nel primo caso si intende il numero di monete emesse in circolazione dalla zecca dello Stato. Altre possono arrivare a valere moltissimo per via di una tiratura limitata. Tutto dipende da: Errori di conio, Modalità di emissione, Lo Stato che li emette, Euro commemorativi.