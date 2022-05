Non sarà certamente l’eclissi lunare più lunga della storia, quel record appartiene a quella avvenuta a Novembre 2021, però sarà comunque uno spettacolo degno e godibile che per un po’ di ore tingerà la luna di un color rosso sangue decisamente intenso e importante.

Il 16 Maggio puntate lo sguardo verso l’alto, un’eclissi di Luna prenderà la scena dei nostri cieli, principalmente nell’emisfero australe ma anche in parte in quello boreale, in cui arriverà l’apice della curva a campana all’interno della quale sarà possibile assistere allo spettacolo astronomico.

Ma vi siete mai chiesti perchè la Luna si colora di rosso durante un’eclissi ? La risposta è molto semplice, durante un’eclissi la Luan riceve la luce riflessa della Terra e non quella del Sole, l’atmosfera però assorbe tutto lo spettro del blu e lascia passare solo quel rosso, motivo per cui la Luna si illumina di rosso.

Dove e quando sarà visibile

L’eclissi sarà visibile principalmente nelle regioni del Sud America, anche la nostra penisola sarà però fortunata a avrà lo spettacolo lunare sopra i propri cieli, ecco dove sarà visibile, per comodità abbiamo indicato i maggiori centri di Nord, Centro e Sud Italia: