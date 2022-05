Iliad rappresenta sempre di più il provider più convenienti per gli italiani nel mese di maggio. Il gestore francese non vuole porsi limiti rispetto ai competitori più popolari, anche grazie ad una novità assoluta: la presenza della prima tariffa per la Fibra ottica.

Gli abbonati che scelgono la telefonia fissa di casa Iliad possono beneficiare della Iliad Box. Questa promozione ha un prezzo pari a 23,90 euro al mese e prevede connessione internet senza limiti per la navigazione di rete, con le velocità classiche della Fibra ottica sino a 4 Gbps, con chiamate illimitate verso tutti, anche all’estero, senza scatto alla risposta.

Iliad, la promozione con 150 Giga e la Fibra ottica

Per quanto concerne il campo delle ricaricabili, invece, la risposta di Iliad si concretizza con l’offerta Giga 120.

Gli abbonati che scelgono questa tariffa, in questa circostanza, avranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche un pacchetto pari a 120 Giga per la navigazione internet. I 120 Giga per la connessione di rete saranno disponibili anche con le velocità del 5G. Il prezzo finale della ricaricabile sarò di 9,99 euro ogni mese.

I clienti che intendono attivare questa tariffa dovranno pagare solo 10 euro per attivazione e ricezione della SIM.

Per la Giga 120 è necessario effettuare la portabilità da altro gestore o in alternativa l’attivazione di un nuovo numero di telefono. Ulteriore occasione per la Giga 120. I clienti che attivano questa tariffa, pagheranno soltanto 15,99 euro al mese per l’offerta legata alla Fibra ottica.