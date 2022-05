Il nuovo operatore virtuale EliMobile sarà lanciato ufficialmente il prossimo 16 maggio 2022. Elimobile intende integrare la telefonia mobile con criptovalute, metaverso e social network.

Il 4 Marzo 2022, invece, a Dubai è avvenuto il lancio di $Elite, token ufficiale di Elimobile basato su blockchain Polygon, il cui progetto è stato guidato da Mario Colabufo, fondatore e CEO dell’azienda, e dall’imprenditore e influencer, Gianluca Vacchi Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Elimobile: tutto pronto per il lancio del nuovo operatore

I clienti Elimobile potranno utilizzare il token $Elite, per acquistare credito mobile, e accedere alla piattaforma social Elisium, in cui influencer nazionali e internazionali metteranno a disposizione contenuti esclusivi. Questi saranno in parte offerti gratuitamente ai clienti Elimobile e in parte rilasciati a pagamento sotto forma di NFT (Non Fungible Token), acquistabili solo con token $Elite.

Secondo le informazioni presenti sul sito, Elimobile si appoggerà alla rete mobile di un’operatore nazionale con copertura 4G del 99,7%. Elimobile non avrà una rete di vendita al dettaglio, ma sarà disponibile un servizio clienti con un call center situato in Italia. Il portafoglio ricaricabile di Elimobile è composto da tre offerte tariffarie: Easy a 6,99 euro al mese, Elite a 9,99 euro al mese e Elite x12 a 95,99 euro all’anno.

L’offerta Easy andrà a comprendere minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 100 SMS al mese verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga al mese di traffico internet mobile in 4G su rete WindTre. L’offerta prevede in promo lancio 100 Giga al mese anziché 50 Giga al mese fino al 31 Agosto 2022 per chi si attiva entro il 15 Giugno 2022. Oltre a questa verranno sicuramente lanciate anche altre offerte.