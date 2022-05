Tramite il settore Fai da Te è possibile controllare i consumi, modificare offerte e opzioni e attivare nuove promozioni su tutte le Sim. La registrazione è molto semplice e rapida e permette ai clienti di Vodafone Business di disporre di una serie di funzioni molto utili.

Controllo totale delle linee aziendali e disponibilità di offerte e promozioni

Attraverso la sezione Fai da Te del portale o utilizzando l’app, tutti gli utenti Vodafone Business possono gestire le linee fisse e mobili della propria azienda. La registrazione del profilo avviene con due modalità differenti: una dedicata essenzialmente ai responsabili, ai dirigenti e ai titolari delle aziende, l’altro dedicato invece ai dipendenti.

Il pannello di controllo, in ogni caso, consente di controllare lo stato delle linee telefoniche aziendali e delle Sim, di modificare le offerte e i servizi e di attivare nuove promozioni. La sezione Fai da Te è utile anche per controllare costantemente i costi e i consumi di ogni linea, sia propria che dei dipendenti, e di attivare le offerte più convenienti e interessanti, oltre a controllare e visualizzare le fatture e modificare i dati anagrafici propri e degli altri utenti aziendali.

Effettuare la registrazione al Fai da te di Vodafone Business è molto facile, con il vantaggio della massima sicurezza. Infatti, avvalendosi di un sistema di deleghe, la prima persona che si registra al servizio Fai da Te assume il ruolo di referente: in genere si tratta del titolare del contratto Vodafone Business. A questo punto, il referente principale può assegnare ad altri utenti la gestione delle linee telefoniche e delle Sim.

Coloro che si registrano con un profilo da dipendente possono controllare e verificare i consumi e lo stato della linea telefonica che utilizzano, fissa o mobile, non possono comunque richiedere modifiche alla Sim né attivare o modificare i servizi o aggiungere ulteriori opzioni e promozioni.

Dipendenti e referenti possono invece aderire al programma Happy Business Club, ricevendo il premio settimanale, tutti gli utenti hanno inoltre la possibilità di recuperare, in caso di necessità, il codice Puk della propria Sim.

Per registrarsi all’area Fai da Te del sito Vodafone Business, o dell’applicazione mobile, è sufficiente disporre di un numero telefonico mobile e di un indirizzo email: la procedura guidata è semplicissima e consente, in pochi istanti, di attivare il proprio profilo e di accedere a tutti i servizi disponibili, in relazione al tipo di registrazione che, come abbiamo detto, può riferirsi ad un dipendente o ad un responsabile / referente.

Per chi non ha una Sim con un numero mobile, poiché si avvale di un numero fisso dell’azienda, la registrazione può comunque essere effettuata utilizzando l’area del sito Fai da Te riservato alle aziende, contattando il servizio di assistenza clienti Vodafone Business al numero 42323.