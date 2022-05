I prezzi attivati da Comet raggiungono livelli sempre più bassi, con riduzioni immediate sulla possibilità di accedere a prodotti di qualità, senza doversi minimamente preoccupare della spesa finale da sostenere.

L’accesso all’ottima campagna promozionale è possibile in ogni negozio in Italia, questo è acclarato come in tutte le precedenti soluzioni della medesima azienda. In aggiunta, gli utenti che vorranno invece scoprire e conoscere da vicino i prezzi, senza muoversi dal divano di casa, potranno affidarsi all’e-commerce, ottenendo anche la spedizione gratuita.

Comet: offerte e sconti per tutti i gusti

La natura dell’ottima campagna promozionale, che ricordiamo essere a tutti gli effetti un SottoCosto, impone scorte decisamente limitate su cui poter fare affidamento, di conseguenza dovete correre in negozio, o sul sito, nel caso in cui trovaste qualcosa di molto interessante.

Scorrendo le pagine del volantino, scopriamo lentamente l’esistenza di soluzioni perlopiù legate alla fascia media della telefonia mobile, con prodotti del calibro di Galaxy A53 a 379 euro, Wiko Y52 a soli 59 euro, passando per Xiaomi Redmi Note 11 a 199 euro, Xiaomi 11 Lite a 259 euro, Vivo Y21 a 139 euro, Galaxy A22 a 229 euro, Galaxy A13 a 149 euro e Galaxy A22 a soli 229 euro.

Tutte le offerte comprendono prodotti distribuiti no brand, ovvero gli aggiornamenti sono accessibili con maggiore rapidità, ed inoltre i prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, perfetta per coprire ogni singolo difetto di fabbrica, ma non i danni accidentali causati direttamente dai consumatori nel corso dell’utilizzo.