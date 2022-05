È importante precisare una cosa prima di incominciare: rispettare i limiti di velocità è importantissimo e salva la vita a tantissime persone. Quindi, è essenziale che le regole vengano seguite passo passo, onde evitare situazioni spiacevoli. È vero che gli autovelox a volte portano delle multe molto salate ma è anche vero che a qualche furbo di troppo va imposto un limite.

Dopo questa breve introduzione sul rispetto del Codice della Strada, si deve anche dire che esistono dei casi in cui l’autovelox penalizza anche chi ha rispettato tutto ciò che doveva. Infatti, capita che alcuni automobilisti ricevano delle multe assai salate anche quando il limite di velocità viene superato di poco, magari in un momento di distrazione.

Autovelox: ecco come evitare le multe

Un nuovo strumento viene incontro a tutti coloro che sono sempre attenti alla guida. Infatti, venire a conoscenza di aiuti tecnologici che possiamo utilizzare rientra ampiamente nel discorso innovazione. È possibile sfruttare un’app che rileva dove si trovano gli autovelox e li segnalano quando la macchina è vicino ad esso.

Tramite queste app sarà un gioco da ragazzi prestare più attenzione in punti precisi della strada in cui ci troviamo. Tra le app più famose ci sono Google Maps e Waze (quest’ultima anche in grado anche di rilevare gli autovelox mobili). Ne possiamo trovare anche altre però, come Radarbot e TomTom AmiGo, le quali riescono entrambe ad indicare gli autovelox presenti sul percorso e non solo, anche l’eventuale multa che si andrebbe a prendere se i limiti di velocità non venissero rispettati.