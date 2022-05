Che offerte assurde vi attendono da Trony nel periodo, i prezzi sono letteralmente ai minimi storici, e permettono a tutti gli utenti di raggiungere un incredibile livello di risparmio, con occasioni da non perdere di vista.

Tutti coloro che vorranno acquistare da Trony, devono comunque sapere che gli acquisti sono effettuabili solamente nei negozi fisici, non sarà possibile in nessun modo affidarsi al sito ufficiale dell’azienda, senza però avere differenze particolari in relazione all’area di appartenenza.

Iscrivetevi subito a questo canale Telegram, trovate i codici sconto Amazon gratis e le nuove offerte speciali disponibili gratis.

Trony: attenzione alle offerte, sono super

Le occasioni per risparmiare sono davvero tantissime da Trony, finalmente gli utenti sono pronti ad acquistare, ad esempio, i nuovi Samsung Galaxy della serie FE, pagandoli cifre ridottissime.

Il modello più recente, quale è appunto il Galaxy S21 FE, viene commercializzato ad una cifra inferiore ai 600 euro, garantendo ugualmente prestazioni da top di gamma assoluto. In alternativa sarà possibile affidarsi al più economico Galaxy S20 FE, il cui prezzo finale non supera i 400 euro.

Gli utenti che, infine, vorranno mettere le mani sul prodotto Apple più in voga del periodo, potranno decidere di acquistare un bellissimo iPhone 12, disponibile alla modica cifra di 649 euro. Indipendentemente dal modello selezionato, ricordiamo comunque che sono tutti distribuiti no brand, ovvero gli aggiornamenti vengono tempestivamente rilasciati dal produttore, non da un operatore telefonico; in aggiunta, è sempre presente la garanzia di 24 mesi, che copre qualsiasi difetto di fabbrica.

I dettagli dell’ottimo volantino sono disponibili solamente online sul sito ufficiale di Trony.