Per i clienti di TIM si aprono scenari che portano a possibili risparmi mensili. Il provider italiano ha deciso di applicare una ulteriore serie di rimodulazioni per le sue tariffe nel corso di queste settimane. A differenza delle precedenti cambi di tariffa, in questa circostanza gli utenti possono avere il vantaggio di uno sconto mensile sui costi.

TIM, la possibilità di risparmiare sino a 2 euro

I possibili risparmi per i clienti di TIM nascono dal servizio Sempre Connesso. Il gestore infatti ha deciso di cambiare lo schema per questa funzione. Se sino a qualche settimana fa, il servizio Sempre Connesso era previsto come obbligo per tutte le ricaricabili, ora Sempre Connesso è facoltativo. Per gli utenti possibile un risparmio di 2 euro ogni trenta giorni.

Le modalità di attivazione di Sempre Connesso non cambiano. Gli utenti avranno sempre a loro disposizione un ticket con soglie di consumo illimitate per le chiamate, gli SMS e la navigazione di rete in internet. Il ticket si attiva nel momento della rinnovo della propria ricaricabile, in caso di mancato credito per procedere in automatico al rinnovo. Il costo di un giorno per i consumi illimitati è di 0,90 euro.

Possibile il rinnovo per un secondo giorno. Nel computo dei due giorni, Sempre Connesso ha un costo pari a 1,80 euro. Su tali prospettive, la possibile disattivazione di questa funzione, potrebbe portare ad un risparmio, arrotondato per eccesso, pari a 2 euro al mese. Per disattivare il servizio Sempre Connesso, gli utenti possono rivolgersi presso uno store ufficiale di TIM o ai canali assistenza web e call center.