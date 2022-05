Spesso pubblichiamo articoli che parlano di collezionismo e su come arricchirsi e guadagnare migliaia di euro con vecchi cimeli inutilizzati. Oggi parleremo delle SIM rare che valgono oro, vendute a cifre assurde anche a 4 zeri.

Le SIM in questione vengono anche definite Top Number e sono uniche per via di una sequenza di numeri molto particolare. Tra queste sequenze ci sono le coppie XY, le scale e tutte le cifre uguali dopo il prefisso.

Soprattutto quest’ultimo tipo di SIM è molto ricercato in tutta Italia. Se lo aveste, dovreste venderlo subito: le offerte che vi arriveranno sono praticamente irrifiutabili.

SIM che valgono oro: le cifre di vendita sono pazze

Il mercato delle SIM rare non è nuovo, viaggiava nell’ombra senza che nessuno se ne accorgesse finché non sono arrivate Le Iene. I giornalisti del noto programma televisivo su Italia 1 hanno reso famoso l’argomento, facendo sì che i vari operatori telefonici compiessero un gesto nobile.

L’Istituto Nazionale Tumori, infatti, è stato aiutato da TIM, Vodafone e WindTre affinché la ricerca venisse portata avanti. I ricavi sono stati ottimi, quindi un aiuto importante c’è stato. Ecco le cifre con cui sono state vendute le SIM: