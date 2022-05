Una PS5 gratis per tutti? “nessuno regala mai niente” avrete pensato subito, ed avevate assolutamente ragione. Quanto vi racconteremo è una truffa balzata agli onori della cronaca agli inizi dell’anno, che ha colpito utenti ed anche Unieuro (essa stessa vittima della vicenda).

Come abbiamo appena scritto, Unieuro è una vittima della truffa, i malviventi hanno utilizzato a sua insaputa il marchio, collegando siti che non hanno nulla a che vedere con l’originale. Vi riproponiamo la vicenda per porre l’accento sulle tante truffe che popolano la rete, raccomandando come al solito la massima attenzione.

Tutto ha avuto inizio con un post sponsorizzato su Facebook, il quale millantava, con il collegamento ad una pagina falsa chiamata Unieuro_Italia, la possibilità di ricevere gratis una PS5, grazie ad un contest creato per l’occasione.

PS5 gratis da Unieuro?

Gli utenti che decidevano di approfondire la questione, venivano indirizzati ad un sito molto simile all’originale (ma falso), anche nell’indirizzo stesso. I malviventi avevano infatti giocato con l’alfabeto, proponendo .lt (al posto di .it), riuscendo ad ingannare moltissimi, in quanto effettivamente poteva sembrare una I maiuscola (quando invece era una l). Proseguendo nell’iscrizione al contest, venivano poi richiesti tutti i dati, anche di una carta, la quale poi veniva svuotata in pochissimo tempo.

Unieuro ha prontamente denunciato la vicenda alle Autorità, le quali hanno provveduto a chiudere la suddetta pagina. Il consiglio è sempre lo stesso, fate attenzione, non premete mai link interni, e nel caso abbiate dei dubbi, contattate l’azienda o digitate l’indirizzo nella barra del browser.