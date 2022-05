Nei carichi arrivati nella sede Nespresso del Romont, ben nascosti tra i sacchi del caffè spuntano fuori 500 kg di cocaina di alta qualità!

Cocaina di alta qualità, un sequestro da 500 Kg

Una vicenda incredibile, che ha visto coinvolti alcuni carichi di caffè indirizzati alla sede Nespresso del Romont.

All’interno dei pallet, con i sacchi di caffè, si nascondeva la cocaina.

I narcotrafficanti hanno ben pensato di occultare in diversi carichi un incredibile quantitativo di 500 kg, per lo più di alta qualità.

Una volta arrivato il carico nella sede, i dipendenti Nespresso hanno iniziato a togliere l’imballo della merce ed a scaricare i sacchi per la lavorazione. A un certo punto hanno trovato qualcosa di incredibile ben nascosta al centro del carico di sacchi di caffè.

Una volta compreso che si trattava di cocaina, si sono precipitati per avvisare le autorità competenti che sono subito sopraggiunte in sede.

Avviata la perquisizione gli agenti, tra i diversi carichi, hanno sequestrato circa 500 kg di stupefacente, con un purezza di oltre l’80%, che sul mercato avrebbe fruttato parecchi milioni di euro.

I dipendenti e l’azienda sono totalmente estranei alla questione, infatti la cocaina non sarebbe mai dovuta giungere in fabbrica, in quanto il piano dei narcotrafficanti era ben diverso.

Utilizzata più volte in passato, la tecnica di importazione clandestina prevede che i produttori di stupefacenti occultino il carico tra diverse spedizioni. Successivamente per recuperarlo nei porti di destinazione, si avvalgono di complici che si intrufolano nei container, rompendo i sigilli e impossessandosi della droga da vendere sul mercato europeo.