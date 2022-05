Iliad si conferma anche in primavera l’operatore migliore per la telefonia mobile in Italia. Anche se il gestore francese in queste ultime settimane si è concentrato con grande attenzione nel campo della telefonia fissa, le promozioni per la telefonia mobile rappresentano sempre un grande vantaggio, a partire da Giga 120.

Iliad, le tappe per un futuro addio del 3G

La Giga 120 è tornata protagonista nei listini di Iliad nel mese di maggio. I clienti che scelgono questa ricaricabile avranno consumi infiniti per le telefonate e per gli SMS con ben 120 Giga per navigare in internet senza limiti. Previsto anche un ulteriore vantaggio con la tecnologia 5G garantita ad ogni clienti completamente a costo zero.

Il provider francese, nel corso di queste settimane, andrà ad aumentare ancora di più le città coperte dalle reti 5G. L’obiettivo entro la fine del 2022 sarà quello di raggiungere la copertura 5G in ampia parte del territorio italiano.

La presenza sempre più costante delle reti 5G di Iliad porterà ad alcune conseguenze. Anche il gestore francese, infatti, in linea con altri provider tra cui TIM e Vodafone a breve potrebbe ufficializzare il suo processo di dismissione per le linee 3G.

In controtendenza rispetto a quelle che sono le operazioni di TIM e Vodafone, operazioni che già prevedono un progressivo abbandono del 5G, gli analisti prevedono però tempistiche leggermente più ampie. Dato la sua giovane età ed i problemi di affidabilità delle scorse annate, il provider potrebbe ancora puntare sul 3G in Italia almeno sino a quando non si sarà raggiunta la copertura totale del territorio con l’attuale tecnologia per le linee 4G.