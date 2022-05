Gli smartphone sono al centro della nuova campagna promozionale di Expert, con la quale l’azienda sta cercando di convincere gli utenti ad acquistare prodotti più moderni, proponendo ugualmente sconti attivi anche comodamente dal divano di casa propria.

Dovete sapere, infatti, che i prezzi sono disponibili non solo nei vari negozi sul territorio, ma anche direttamente sul sito ufficiale. Gli utenti che vorranno optare per una soluzione di questo tipo, avranno la certezza di godere di un risparmio elevato, ma potrebbero essere costretti a pagare le spese per la consegna a domicilio.

I codici sconto Amazon, e tantissime nuove offerte, vi aspettano in esclusiva sul nostro canale Telegram.

Expert: le offerte sono sempre più interessanti

Occasioni sempre più interessanti vi attendono nell’ottimo volantino Expert disponibile in questi giorni in Italia, ed online sul sito ufficiale. Coloro che vorranno effettivamente acquistare uno smartphone di casa Apple, potranno affidarsi al nuovissimo iPhone 13, passando anche per la versione Mini da 749 euro, oppure il vecchio iPhone 11, il cui prezzo non supera i 639 euro.

Non mancano chiaramente tantissime occasioni anche legate al mondo android, con smartphone di fascia medio-alta in forte promozione. Tra questi annoveriamo chiaramente Galaxy S20 FE, il cui prezzo si aggira attorno ai 369 euro, senza dimenticarsi di Galaxy A52 a 239 euro, Galaxy A03 a 139 euro, Oppo Reno6 Pro disponibile a 599 euro, per passare poi su Xiaomi 11 Pro a 499 euro, redmi Note 11S a 299 euro, redmi Note 10 a 199 euro e altri ancora.

Tutte le migliori informazioni, ed il volantino più pazzo delle ultime settimane, sono disponibili in esclusiva sul sito.