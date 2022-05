Un tweet di Elon Musk che ha lasciato i fans sbigottiti. Che il Patron di Tesla stia temendo per la sua incolumità? Dietro potrebbe esserci l’ombra dei Russi

Elon Musk: Accusato di aver aiutato le comunicazioni militare Ucraine

Un tweet apparso sul profilo ufficiale di Elon Musk ha lasciato tutti senza fiato: Se dovessi sparire in circostanze misteriose, è stato un piacere conoscervi.

Il motivo di tale sconcertante affermazione non è ben chiaro, ma si pensa possa essere legato agli aiuti che Musk ha inviato in Ucraina.

La situazione del conflitto non accenna a migliorare e i negoziati sembrano a un punto morto.

Non molto tempo fa il governo Ucraino si è rivolto a Miliardario, proprietario di Starlink, chiedendo soccorso per le comunicazioni e internet.

La risposta di Elon non si è fatta attendere mettendo a disposizione i satelliti e inviando le attrezzature hardware pochi giorni dopo.

Il fatto scatenante, che avrebbe messo in cattiva luce Musk agli occhi dei Russi, sarebbe proprio questo.

Le attrezzature sembrerebbe siano state consegnate al governo e ai comandanti in campo tramite elicotteri militari.

La Russia ha tentato poi di mettere fuori uso Starlink con attacchi jammer elettromagnetici e diversi tentativi di hacking, prontamente scongiurati dagli ingegneri in soli 30 minuti con un aggiornamento software inviato ai satelliti.

Ma perché Musk ha fatto riferimento alla sparizione in circostanze misteriose? Una battuta sottile, che potrebbe ricollegarsi alla recente notizia dell’ennesimo incidente a un manager Gazprom, il settimo per la precisione, deceduto dopo essere caduto da uno scogliera in una situazione non troppo chiara.