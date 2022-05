CoopVoce regala 20 euro: clamorosa promo con le Evolution da 100GB

Il fenomeno dei gestori virtuali sta prendendo sempre più piede in Italia portando tante persone a rinunciare al proprio provider di fiducia. Colossi come Vodafone ad esempio vengono abbandonati tutti i giorni in favore di realtà molto più piccole ma allo stesso tempo valide e meno dispendiose.

CoopVoce è uno dei provider più interessanti sotto tanti punti di vista, sia per quanto riguarda il prezzo di vendita delle offerte che per quanto riguarda la loro durata nel tempo. Le promo della linea Evolution infatti esistono ancora e non sono soggette a rimodulazioni. Inoltre chi sottoscriverà quella da 100 giga riceverà 20 € di credito residuo extra sotto forma di regalo da parte del gestore.

CoopVoce supera ogni aspettativa con le sue EVO da pochi euro al mese: ecco la lista

Come succede di solito, anche questa volta gli utenti avranno un’opportunità eccezionale, ovvero quella di ottenere gratuitamente tantissime soluzioni da parte del gestore CoopVoce. Basta pagare un piccolo corrispettivo mensile per avere una delle offerte Evolution ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS