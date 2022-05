Carrefour procede nella chiusura, o meglio nella cessione, di un solo punto vendita in Italia, più precisamente parliamo del negozio sito a Frosinone, all’interno del centro commerciale “Le Sorgenti“.

Non temete, l’azienda è florida e continuerà ad esistere sull’intero territorio nazionale, la segnalazione è legata al solo negozio sopracitato. Negli ultimi mesi, infatti, Carrefour è stata in trattativa con il Gruppo Gros-Romano Supermercato, il quale è proprietario di oltre 18 punti in Italia con fatturato superiore al miliardo di euro, in merito alla cessione del negozio. L’acquisizione è andata a buon fine, e nel breve periodo ne prenderà ufficialmente il posto (ricordiamo solo a Frosinone), iniziando a vendere prodotti a marchio IperDem.

Carrefour: tantissime occasioni e prezzi da non perdere

Tutti gli altri utenti sul territorio nazionale, potranno ugualmente approfittare di ottime offerte che Carrefour ha deciso di mettere a disposizione nel periodo, anche volgendo la propria attenzione verso la telefonia mobile.

In particolar modo, notiamo una tendenza a voler scontare alcuni prodotti afferenti alla fascia media, con una spesa finale non superiore ai 329 euro. Tra questi annoveriamo chiaramente Motorola Moto E40, passando anche per Galaxy A22, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10S e Redmi Note 10 Pro, tutti modelli ad elevate prestazioni, e dal prezzo decisamente contenuto. Le occasioni non terminano qui, ma non potendole riassumere all’interno di un unico articolo, rimandiamo chiaramente la visione delle pagine relative, al sito ufficiale dell’azienda.