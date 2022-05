Uno dei tanti punti vendita Bennet sul territorio nazionale, cambia ufficialmente proprietario, la cessione, lo sottolineiamo, riguarda solamente un singolo negozio, non tutta la catena, florida e diffusissima in ogni angolo della Penisola.

Il sito in questione si trova a Pradamano, più precisamente in Friuli Venezia Giulia nella provincia di Udine; gli utenti in loco si troveranno presto con un nuovo supermercato in sostituzione, non parliamo più di Bennet, ma di IperTosano, un gruppo veronese partito nel lontano 1970 da un piccolo punto vendita familiare, ed oggi in grado di avere oltre 3500 dipendenti in Italia.

La soluzione di continuità tra i due marchi è garantita sia in termini di vendita al dettaglio, che per i 104 lavoratori afferenti al negozio in oggetto. IperTosano ha infatti sapere che verranno tutti assunti, senza differenze contrattuali, né perdite di ferie, TFR o mensilità guadagnate. Un’ottima notizia per le loro famiglie, senza dubbio.

Bennet: le offerte sono comunque interessanti

Come detto, Bennet continuerà ad esistere in tutti gli altri negozi in Italia, per questo motivo vi parliamo anche delle ottime offerte pensate per i consumatori. Grazie alla campagna promozionale “I piccoli prezzi”, attivata fino al 18 maggio in ogni negozio, sarà possibile acquistare Galaxy A03s a soli 129 euro, per salire poi verso prodotti decisamente più interessanti, come Galaxy A52s a soli 299 euro, passando per Galaxy S20 FE 2021 a 349 euro, oppure un ottimo Apple iPhone 12 al prezzo di 699 euro.

I dettagli dell'eccellente volantino, sono raggiungibili a questo link.