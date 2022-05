Le truffe della rete continuano a colpire i correntisti delle principali banche della nostra nazione. Nelle ultime settimane, a questo proposito, numerosi correntisti italiani hanno denunciato alle autorità competenti episodi critici, tra cui anche il furto di risparmi da conti correnti e da carte di credito.

Banche, le truffe dei cybercriminali in rete

Gli hacker nel corso di questi ultimi mesi hanno oramai consolidato truffe ben rodate nei confronti dei clienti delle principali banche italiane. Le comunicazioni relative all’accredito di somme ingenti, somme talvolta superiori al valore di 1000 euro, su carta di debito o carta di credito, rappresentano un pericoloso lasciapassare per i malintenzionati.

Molti cybercriminali, infatti, si affidano proprio a queste comunicazioni per attirare l’attenzione degli utenti e per spingere loro a cliccare su un apposito link in allegato a mail ed SMS.

Gli utenti delle banche, spinti dal vantaggio di potenziali ricchi accrediti, non calcolano i potenziali rischi di tale azione. Basta un semplice click, infatti, su tal genere di messaggi per accedere alle informazioni riservate del pubblico. Sempre con un solo click, gli hacker possono dare vita ad episodi critici relativi a furti d’identità e alla creazione di profili fake sul web.

La massima attenzione per i clienti delle principali banche in Italia deve comunque essere rivolta alla tutela dei propri risparmi. Nel caso i malintenzionati dovessero entrare in possesso delle credenziali di home banking, il rischio di perdere i proprio risparmi online sarebbe molto più che elevato. Il furto di ingenti somme di denaro richiede solo pochi minuti.