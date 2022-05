Aruba ha recentemente rilanciato la propria offerta denominata All-In con Fibra a meno di 20 euro al mese. Sicuramente una tentazione per moltissimi utenti.

L’amata promo include chiamate nazionali, modem, attivazione e copertura nelle aree bianche. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Aruba Fibra torna a meno di 20 euro al mese

All-In, un nome che rappresenta un’offerta che include tutto, anche il modem. Punto di forza, la copertura anche in aree bianche (che però purtroppo richiede una maggiorazione dei prezzi di +5 euro al mese trattandosi di località più difficili da cablare) di Open Fiber.

Per la precisione, l’offerta include chiamate nazionali illimitate incluse, modem, attivazione, possibilità di mettere in pausa l’offerta in periodi di NON utilizzo, costi di disattivazione/cambio gestore nei primi 12 mesi di soli 20 euro, IPv4 dinamico o statico su richiesta con 3 euro in più al mese e assistenza 24 ore su 24.

Il prezzo è di soli 19,89 euro al mese per un anno, che salgono a 29,90 euro dopo 12 mesi. Vi ricordo che per chi usa solo internet, continua ad essere disponibile l’offerta d’attacco a 17,69 euro al mese per un anno e successivamente 26.47 euro. Chi sottoscrive l’offerta ha diritto, entro i successivi 24 mesi, ai seguenti sconti sui prodotti di Aruba.