Da giorni ormai non si parla d’altro che delle reazioni dell’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp, con le quali è possibile “rispondere” senza rispondere ad un messaggio, proprio come già accade su Instagram.

Le reaction su WhatsApp stanno arrivando anche in Italia. Vediamo quindi come mettere reazioni su WhatsApp per Android e come compaiono graficamente.

WhatsApp ha inserito le reazioni ai messaggi

Per inserire le Reaction ad un messaggio tenete premuto a lungo sul messaggio al quale volete reagire: verrà selezionata l’intera riga, e sopra di essa comparirà un elenco di emoji, graficamente più grandi del messaggio stesso, ovvero le vostre reaction e successivamente scegliete la reazione che volete, premeteci sopra, e questa verrà “appiccicata” al messaggio selezionato.

Ci sono alcune cose che è bene sappiate delle reaction su WhatsApp, che vanno al di là di come inserirle. Per esempio, per rimuovere una reaction già inviata è sufficiente tapparci sopra col dito: scomparirà sia per voi che per gli altri partecipanti alla chat. Invece se volete modificare una reazione già inviata dovete ripetere esattamente gli stessi passaggi appena spiegati sopra.

Le reazioni non possono essere nascoste, ovvero non potete abilitarle/disabilitarle dalle impostazioni. Potete però attivare o meno le notifiche per le reazioni, sia per i gruppi che per le chat singole. E voi? avete già aggiornato l’applicazione con la novità?.