Tutti gli utenti che hanno un profilo attivo su WhatsApp si attendono da sempre gli upgrade migliori del momento. Gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica sono all’opera con costanza al fine di garantire agli iscritti un’esperienza sempre all’avanguardia con il servizio.

WhatsApp, sino a 32 partecipanti per le videochiamate

L’ultima novità in ordine di tempo per tutti coloro che sono su WhatsApp riguarda il campo delle videochiamate. In seguito alle trasformazioni di questa funzione per gli altri servizi di messaggistica, anche WhatsApp si adegua.

Con i prossimi upgrade che saranno lanciati già nel corso di questi giorni, gli sviluppatori modificano in maniera radicale l’assetto delle attuali conversazioni voce e video. Una novità può essere garantita dall’allargamento della platea inerente ai partecipanti. Sarà ora possibile effettuare le videochiamate coinvolgendo sino ad un massimo di 32 persone.

L’obiettivo di WhatsApp è chiaramente quello di seguire ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet. In tale direzione, allargando il numero dei partecipanti alle videochiamate, gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica guardano ben oltre ai semplici utenti, strizzando gli occhi a tutti coloro che quotidianamente sono impegnati nelle attività di smart working e didattica a distanza.

Le videochiamate della chat saranno ora disponibili su tutte le versione aggiornate della piattaforma sia su Android che su smartphone Apple. Il roll out della funzione sarà completato nel giro di qualche settimane.

In seguito a tale upgrade, gli sviluppatori di WhatsApp guardano oltre. Il prossimo passo per i tecnici della chat potrebbe essere la condivisione di spazi di lavoro in rete.