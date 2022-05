A partire da ieri 7 maggio 2022, per tre giorni, Very Mobile sta riproponendo direttamente online l’offerta Very 4,99, composta da minuti, SMS e 30 Giga al prezzo di 4,99 euro al mese.

Oltre a essere proposta nei negozi, in questo caso fino al 31 Maggio 2022 salvo cambiamenti, Very 4,99 era stata disponibile anche online dal 20 Aprile al 2 Maggio 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile rilancia l’offerta weekend

Come anticipato poco fa, Very 4,99 prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 30 Giga di traffico dati in 4G al costo di 4,99 euro al mese. A partire da ieri 7 maggio 2022 l’offerta può essere attivata per 3 giorni consecutivi. Salvo eventuali proroghe o cambiamenti, i clienti hanno quindi tempo fino a domani, Lunedì 9 Maggio 2022, la stessa scadenza prevista per la promo Giga X2.

A questo proposito, si ricorda che con Giga X2 è possibile ottenere il doppio dei Giga per un mese con tutte le offerte Very Mobile, senza costi aggiuntivi. Con questa promozione, per il primo mese di Very 4,99 vengono offerti 60 Giga di traffico dati. Al termine del mese di validità, il raddoppio si disattiva in automatico. In questo modo, l’offerta tariffaria tornerà ad offrire il suo traffico dati standard.

Come con tutte le offerte Very Mobile in portabilità, anche con Very 4,99 non è previsto alcun costo di attivazione. Inoltre, per tutte le nuove attivazioni effettuate online nel sito ufficiale dell’operatore, la nuova SIM è gratuita a prescindere dall’offerta scelta.