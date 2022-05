L’operatore Tim Italia, in occasione della festa della mamma di oggi, domenica 8 maggio 2022, ha deciso di proporre ben 50 GB di traffico internet a meno di 2 euro.

Con questa nuova campagna SMS, i clienti che ricevono la proposto possono attivare nello specifico 50 Giga White, l’opzione aggiuntiva proposta anche per San Valentino. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim propone 50 GB a meno di 2 euro

Come in occasione di S Valentino, il costo di attivazione è gratuito. Inoltre, il cliente che decide di sottoscrivere l’opzione, può anche scegliere di disattivarla in qualsiasi momento, sia online nella sezione MyTIM che tramite il numero gratuito 40916 o il Servizio Clienti 119.

Ecco un esempio di SMS: “TIM Festeggia tutte le Mamme! Per te 50 Giga in più a soli 1,99 euro al mese per 3 mesi, poi l’offerta si disattiva in automatico. Per attivare l’offerta, verificando prima tutte le info e condizioni, vai su on.tim.it/festa-della-mamma, rispondi SI a questo messaggio o vai su l’app MyTIM https://app.tim.it/festa-mamma. Promo valida entro il 08/05“.

Come viene riportato, per attivare i 50 Giga al mese al costo di 1,99 euro mensili, il cliente può rispondere “SI” allo stesso SMS. In alternativa, cliccando sul primo link presente nel messaggio, è possibile aprire una pagina dedicata sul sito ufficiale di TIM. Da qui, per attivare la promozione direttamente online, il cliente deve cliccare l’apposito tasto che aprirà la sezione “Offerte per te” dell’area clienti MyTIM, tramite accesso o registrazione.