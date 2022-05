TIM, due offerte low cost per la primavera

Un’occasione da non perdere per i clienti di TIM è la promozione Gold Pro. Gli utenti che scelgono questa tariffa avranno un ticket previsto in chiamate illimitate verso tutti, SMS da inviare a chiunque e anche 70 Giga per navigare in internet. Il costo mensile per il rinnovo sarà di 7,99 euro.

Sempre i clienti di TIM, in aggiunta alla Gold Pro, potranno scegliere una seconda ricaricabile come la Steel Pro. In questa circostanza il pacchetto per gli abbonati prevede consumi illimitati verso tutti per le telefonate e per gli SMS, con 50 Giga per la connessione di rete. Il prezzo per gli abbonati sarà di soli 6,99 euro al mese.