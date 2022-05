Il Sole sta registrando di frequente delle eruzioni che fanno preoccupare tutto il mondo. Infatti, ci sono delle informazioni da non sottovalutare e che ci devono mettere parecchio in guardia per la giornata odierna.

Il tutto è partito dai social, uno degli strumenti più utilizzati del nuovo millennio, poi diffuso tramite le app di messaggistica. E sono proprio loro ad essere più a rischio. Una tempesta solare potrebbe causare gravi malfunzionamenti alle connessioni Internet e soprattutto all’energia elettrica.

La maggior parte degli strumenti di cui usufruiamo giornalmente, non possono lavorare in totale autonomia. Proprio per questo, la preoccupazione sta aumentando. I rischi che una tempesta solare possa causare problemi alla popolazione mondiale oggi 8 maggio 2022 crescono ora dopo ora.

Tempesta solare: ecco cosa può succedere alla Terra oggi 8 maggio 2022

In altri articoli si è parlato di una possibile tempesta solare e dei suoi rischi, ma oggi la situazione è più seria del solito. Quello a cui potremo andare incontro è un blackout a livello globale della rete Internet per via della vulnerabilità nei cavi sottomarini del sistema di ripetitori.

Un’altra ipotesi, che resta improbabile, è quella che potrebbe esserci un blackout radio alle strumentazioni di volo insieme ad alcuni strumenti di comunicazione in zone importanti della Terra.

La questione sta interessando sempre di più gli scienziati della NASA, i quali hanno registrato sulla superficie del Sole anche dei brillamenti ad alta intensità, oltre che alle esplosioni. Ciò ha causato delle interruzioni preoccupanti delle radio e dei collegamenti GPS.