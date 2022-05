Le WH-1000XM5 sono state collegate a un teaser di Sony UK che annuncia un’entusiasmante sorpresa che avrà luogo il 12 maggio. Le cuffie Sony WH-1000XM5 inedite includevano immagini coerenti con l’immagine del teaser. Tuttavia, nonostante nel teaser non ci fosse una menzione particolare del WH-1000XM5, le fotografie sembrano essere coerenti con le precedenti perdite del dispositivo.

La Sony WH-1000XM5 offrirà connettività Bluetooth 5.2 e avrà una durata della batteria fino a 40 ore, secondo Sony. Il dispositivo consentirà una connessione standard tramite un jack per cuffie e la possibilità di caricarsi rapidamente. Secondo le specifiche trapelate, la Sony WH-1000XM5 può essere ricaricata al 100% della capacità in 210 minuti (3,5 ore). Con una tecnologia all’avanguardia, si ritiene inoltre che le future cuffie produrranno una qualità audio impeccabile.

Sony WH-1000XM5 saranno presentate ufficialmente il 12 maggio

È probabile che una funzione di cancellazione del rumore, oltre a un design piacevole, sia inclusa con WH-1000XM5. Per il momento, Sony non ha rivelato le specifiche tecniche ufficiali del WH-1000XM5. Allo stesso modo, il prezzo del prodotto e la disponibilità globale ci sono sconosciuti al momento della stesura di questo articolo. Anche se si presume che gli standard eccellenti associati al marchio Sony vengano mantenuti con questa nuova offerta, non vi è alcuna garanzia.

Alcune persone hanno espresso insoddisfazione per il prezzo delle cuffie Sony. Se Sony fornirà le nuove cuffie a un prezzo ragionevole e competitivo non lo sappiamo ancora. Le Sony WH-1000XM5 rappresenteranno un notevole aggiornamento rispetto al suo predecessore, l’XM3, in termini di caratteristiche e funzionalità che scopriremo molto presto.