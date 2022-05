MediaWorld continua nella rincorsa ai primi posti della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale veramente invitante, la quale promette comunque la possibilità di approfittare di sconti pazzeschi e prodotti quasi gratis.

La via più breve per accedere alle ottime offerte del periodo, consiste nel recarsi in ogni negozio in Italia, oppure di affidarsi all’e-commerce nazione. Quest’ultima strada è la più comoda per gli utenti, poiché permette a tutti gli effetti di ricevere la merce presso il domicilio, senza costi aggiuntivi di sorta (solo in alcuni casi).

MediaWorld: il volantino con tantissime occasioni

Prezzi veramente assurdi per tutti gli utenti nei negozi di Mediaworld, tantissimi smartphone Android risultano essere in vendita ad un prezzo che non supera i 399 euro. Il modello di punta della suddetta selezione, è senza dubbio il Samsung Galaxy S20 FE, un terminale che viene proposto appunto a 399 euro, promettendo ottime prestazioni generali. Riducendo la spesa finale da sostenere, ad ogni modo, ecco arrivare Realme GT Master Edition, Galaxy A32 o anche Redmi Note 10.

Non manca, infine, la possibilità di acquistare un prodotto Apple, il quale risulta essere iPhone 12, attualmente disponibile all’acquisto a soli 729 euro, ma con purtroppo 64GB di memoria interna, che ricordiamo non essere espandibile sui prodotti dell’azienda di Cupertino.

Se volete conoscere da vicino l’intero volantino, scoprendo quali sono i prodotti più economici e scontati, raccomandiamo caldamente di aprire subito le pagine che trovate a questo indirizzo.