Dopo aver reso note le specifiche tecniche, le indiscrezioni più recenti svelano quelle che saranno le dimensioni reali del futuro iPhone 14 Pro Max. Un video condiviso in rete dal leaker ShrimpApplePro, mostra il dispositivo Apple paragonandolo al suo predecessore iPhone 13 soffermandosi su quelle che saranno le vere novità introdotte dal colosso.

iPhone 14 Pro Max: ecco tutte le ultime novità sul prossimo melafonino!

Il confronto effettuato dal leaker appena menzionato permette di notare differenze e somiglianze tra iPhone 13 e quello che con molta probabilità sarà il prossimo iPhone 14 Pro Max. Quest’ultimo mostra degli angoli più arrotondati e un comparto fotografico posteriore più sporgente.

Accostando i due dispositivi è possibile porre l’attenzione su quella che fino ad ora è stata la novità più discussa tra quelle pensate da Apple: la rimozione del notch.

iPhone 14 Pro Max, pur non accogliendo la tacca che ha caratterizzato gli smartphone Apple in questi anni, non mostra una maggiore superficie d’utilizzo. Lo spazio recuperato è comunque ridotto al minimo per via della presenza dei due fori destinati alla fotocamera frontale e ai sensori necessari all’utilizzo del Face ID.

Soltanto nel 2024, l’azienda di Cupertino potrebbe dimostrarsi in grado di stravolgere realmente i suoi smartphone rimuovendo definitivamente tacche e fori presenti nel display.

Le ultime notizie riferiscono che Apple potrebbe incappare in alcuni ritardi causati dal prolungarsi della pandemia di COVID-19. Anche quest’anno, il colosso di Cupertino potrebbe essere costretto a posticipare il lancio dei suoi iPhone 14 per via di probabili ritardi nella produzione delle componenti necessarie, ritardi dovuti ai frequenti lockdown che stanno coinvolgendo la Cina.