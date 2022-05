Iliad premia sempre i suoi clienti con le migliori proposte nel campo della telefonia. Come noto, da qualche settimana l’operatore francese è in grado di garantire a tutti i suoi clienti una serie di offerte per la telefonia fissa e per la Fibra ottica. i costi per la navigazione internet da casa partono da 16,99 euro al mese.

Le occasioni per le ricaricabili, invece, si concentrano ancora una volta sul successo della Giga 120. Questa tariffa, ritornata a listino da qualche settimana, prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 120 Giga per navigare in internet con il 5G incluso a soli 9,99 euro al mese.

Iliad, le migliori offerte dopo la Fibra ottica

La Giga 120 non è l’unica promozione per gli abbonati di Iliad. Gli utenti, infatti, possono scaricare altre due tariffe come la Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 da qualche tempo ha sostituito la Giga 50 tra le promozioni di Iliad. Il prezzo di questa ricaricabile è di 7,99 euro al mese. Gli utenti che scelgono questa promozione avranno consumi illimitati per le telefonate e gli SMS, con 80 Giga per internet e 6 Giga per la connessione in internet dall’estero.

Tra le ricaricabili di Iliad spicca anche la Giga 40. Gli utenti che scelgono questa promozione pagheranno 6,99 euro ogni mese. Il ticket dei consumi prevede connessione senza limiti per internet sino a 40 Giga ogni trenta giorni, chiamate illimitate e senza vincoli verso tutti i numeri fissi e mobili con SMS infiniti da inviare a tutti i contatti della rubrica.