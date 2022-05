Iliad: le due offerte migliori del momento tra fibra e 5G, 120GB contro TIM e Vodafone

Il gestore per eccellenza attualmente in Italia in merito alla telefonia mobile ma anche per quanto riguarda quella fissa e di certo Iliad. Quel gestore che alcune estati fa arrivò con tante buone speranze per il futuro, si sta confermando con i numeri.

Parlano infatti forte e chiaro gli oltre 9 milioni di utenti che ormai seguono e difendono a spada tratta il noto provider proveniente dalla Francia ma italiano al 100%. Iliad durante gli anni ha sempre dimostrato di avere una peculiarità: avere i prezzi più bassi in assoluto.inoltre questi durano per sempre, essendo che il gestore non si rende il soggetto ad alcun tipo di rimodulazione futura. Attualmente le promozioni più di rilievo sono due, una appartenenti al mondo mobile ed un’altra appartenente al mondo della rete fissa.

Iliad: con la fibra ottica e con il 5G, le due promozioni battono chiunque tra i vari provider

La prima offerta che risalta all’occhio è quella storica degli ultimi mesi, ovvero quella che continua a dare grande lustro alla telefonia mobile secondo Iliad. Stiamo parlando dell’offerta che propone ogni mese 120 giga in connessione 5G, la quale ricordiamo che è gratuita. All’interno dell’offerta, che costa 9,99 € al mese per sempre e per tutti, ci sono anche i minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili.

Iliad però propone anche un’altra arma, ovvero quell’offerta in fibra ottica che sta facendo battere il cuore a più persone. La promozione in questione offre ogni mese la fibra ottica alla velocità di 5 gigabit per secondo con minuti ed SMS senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili. Il prezzo è di 15,99 € al mese se siete già clienti con lo smartphone o di 23,99 € al mese in caso contrario.