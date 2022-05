Euronics raccoglie tantissime occasioni all’interno dell’ultimo volantino, e le mette a disposizione di un numero sempre crescente di consumatori, con possibilità di risparmiare al massimo delle proprie possibilità.

I prezzi bassi sono assolutamente convenienti per la maggior parte di noi, ricordando comunque che gli acquisti devono essere sempre completati in esclusiva nei negozi fisici, non sarà possibile affidarsi al sito ufficiale. Gli utenti che spenderanno ad ogni modo più di 199 euro, potranno anche godere della rateizzazione senza interesse.

Euronics: offerte e prezzi da cogliere subito al volo

Spese pazze da Euronics, grazie a nuovi sconti decisamente interessanti, applicati su alcuni prodotti dall’elevato interesse e potenziale, sebbene appartenenti alla fascia intermedia del segmento della telefonia mobile.

Il prodotto che maggiormente ha attirato l’attenzione degli utenti, è sicuramente il Samsung Galaxy S20 FE, un dispositivo che ha visto la luce negli anni scorsi, ma che allo stesso tempo è impreziosito dalla presenza delle specifiche tecniche del Galaxy S20, con l’aggiunta del processore Qualcomm Snapdragon.

Gli utenti che invece vorranno cercare di spendere poco o niente, potranno farlo affidandosi a soluzioni del calibro di Galaxy A12, Galaxy A52s o anche Galaxy A32 e Galaxy A13, con prezzi che comunque non risultano essere troppo elevati, ed essere pronti a qualche piccola rinuncia, in termini prestazionali.

Tutti gli acquisti, come anticipato, dovranno essere completati esclusivamente nei negozi fisici, senza differenze territoriali o limitazioni particolari. Per i dettagli, consigliamo al solito di collegarsi al sito ufficiale.