Esselunga continua a proporre al pubblico italiano una campagna promozionale di tutto rispetto, al cui interno si possono scovare occasioni e prezzi sempre più bassi e convenienti.

Il volantino rispecchia tutte le aspettative dei consumatori, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati senza problemi in ogni regione d’Italia, con l’aggiunta diretta del sito ufficiale dell’azienda. Quest’ultimo è il mezzo consigliato per gli utenti che vogliono godere degli ottimi prezzi, senza doversi preoccupare di tutto il resto, in particolare della spedizione presso il domicilio, completamente gratuita al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Esselunga non si ferma più: ecco i nuovi sconti pazzeschi

Uno smartphone è in fortissimo sconto da esselunga, arriva infatti il volantino che prevede la possibilità di accedere al Samsung Galaxy A13, pagandolo solamente 179 euro, con le più classiche condizioni di vendita, le quali sono legate alla garanzia di 24 mesi, ed anche alla loro variante no brand.

Gli utenti che vorranno avvicinarsi al prodotto in questione, devono comunque ricordare avere un sensore fotografico da ben 50 megapixel, ma anche una batteria da 5000mAh. Quest’ultima può garantire una autonomia eccellente sotto ogni punto di vista. Le ultime specifiche interessanti comprendono un processore octa-core, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, con display da 6,6 pollici di diagonale.

I dettagli del volantino, con alcune delle offerte più interessanti del periodo, sono disponibili comunque online, in modo da verificarli prima di decidere di recarvi in negozio.