Gli smartphone sono proposti a prezzi sempre più bassi da Coop e Ipercoop, la nuova campagna promozionale rappresenta indubbiamente un ottimo punto di partenza per riuscire a spendere sempre meno.

Le offerte sono attualmente disponibili per tutti gli utenti in Italia, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati praticamente ovunque, con accesso immediato grazie a scorte ampiamente sufficienti per soddisfare tutte le richieste e le esigenze. I prodotti sono ad ogni modo in vendita alle classiche condizioni, che prevedono no brand e garanzia di 24 mesi.

Coop e Ipercoop: offerte da top assoluto

Spendere poco con Coop e Ipercoop potrebbe essere davvero decisamente semplice, la telefonia mobile è coinvolta in una campagna promozionale di tutto rispetto, al cui interno spicca chiaramente l’ottimo samsung Galaxy A53, oggi disponibile all’acquisto al prezzo finale di soli 449 euro.

Scendendo di circa 150 euro nella spesa finale, l’occhio cade direttamente sull’Oppo Find X3 Lite, un dispositivo in vendita da poco più di un anno, ma perfetto per coloro che vogliono il massimo, con il minimo sforzo.

Sempre nel volantino di Coop e Ipercoop, infine, fanno la propria comparsa anche prodotti del calibro di Motorola Moto E40, Galaxy A03 o anche Realme C11, da consigliare invece agli utenti che vogliono spendere pochissimo, e sono pronti a mettere in atto importanti rinunce.

Tutti i dettagli, gli sconti e le informazioni, sono disponibili precisamente sul sito ufficiale delle aziende, in modo da poter conoscere da vicino i singoli prezzi.