Conad chiude e licenzia: lo storico negozio italiano dice addio

Esportatrice di grande qualità ma soprattutto tradizione, l’Italia non può prescindere dai suoi supermercati pieni di beni che rappresentano in pieno il paese. Allo stesso tempo anche i marchi dei negozi che rendono disponibile tutto ciò sono un vero e proprio orgoglio per la nazione, come ad esempio il marchio Conad.

Su tutta la superficie del territorio italiano infatti i supermercati del gruppo sono ramificati perfettamente e riescono a rifornire chiunque di ogni tipo di cibo o oggetto per la casa.

Ci sarebbero però delle grandi novità che riguarderebbero proprio uno dei negozi del gruppo Conad, il quale sarebbe pronto a chiudere in maniera definitiva. Questo lascerebbe spazio ad una nuova realtà, il tutto non per crisi del marchio ma semplicemente per una riorganizzazione della presenza sull’intero territorio.

Conad: chiude il noto supermercato nella frazione di Modena, arriverà l’outlet Intimo Moda di Verdissima

Nessuno ci credeva inizialmente ma a quanto pare sarà tutto vero. Uno dei supermercati di Conad in alta Italia dovrà lasciare il posto ad una nuova realtà. Stiamo parlando del supermercato che si trova nella frazione di Cognento, la quale appartiene al territorio di Modena. In questo caso il celebre supermercato chiudere i battenti per lasciare spazio ad un outlet di Verdissima.

Si tratta di Intimo Moda, realtà che esiste già da diverso tempo e che sta portando grandi risultati. La superficie del nuovo outlet occuperà 300 m quadri e si andrà a basare su un design molto moderno all’insegna dei colori. E voi cosa pensate di questa situazione?