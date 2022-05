Carrefour cede uno dei suoi tantissimi punti vendita in Italia, ad una realtà che lentamente si è affermata sopratutto nel Centro del nostro paese. La chiusura comprende solo ed esclusivamente il suddetto negozio, non tutti gli altri, il marchio è florido e pronto a continuare a far sognare con prezzi decisamente concorrenziali.

Il punto in questione è sito all’interno del centro commerciale “Le Sorgenti” di Frosinone, e prevede l’acquisizione da parte del Gruppo Gros-Romano Supermercato, un’azienda diffusa nel Centro Italia, con oltre 18 negozi ed un fatturato che supera il miliardo di euro. La transizione verso IperDem vedrà comunque la continuità nella vendita di beni alimentari e di prima necessità, ma con un marchio differente; per gli utenti finali non ci sarà una perdita di servizio.

Carrefour: le offerte continuano

A prescindere da questa notizia, Carrefour continua ad esistere sull’intero territorio nazionale, anzi, ha recentemente proposto una nuova campagna promozionale, con alle spalle ottime offerte e prezzi decisamente bassissimi, anche legati al mondo della telefonia mobile.

I prodotti in questione sono infatti legati a dispositivi in vendita a non più di 329 euro, ed in grado di comprendere anche Motorola Moto E40, Galaxy A22, Redmi Note 10 5G, oppure Redmi Note 10 Pro e Redmi Note 10S. Tutti sono commercializzati alle più classiche condizioni di vendita, che prevedono la garanzia di 24 mesi, ed anche la variante no brand. Per maggiori dettagli in merito, consigliamo di collegarsi al sito.