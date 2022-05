Uno dei tantissimi punti vendita di casa Bennet sul territorio nazionale, è stato ceduto ad un’altra realtà italiana, con un passaggio di consegne che però porta una bellissima notizia per i lavoratori.

A scanso di equivoci, sottolineiamo che la catena Bennet continuerà ad esistere, non si trova in difficoltà ne verrà chiusa, tutto è legato solamente alla cessione di un solo negozio a IperTosano. Il gruppo veneto, che ad oggi conta oltre 3500 dipendenti, ha infatti acquisito il punto di Pradamano, sito in provincia di Udine, in Friuli Venezia Giulia, a titolo definitivo. La bella notizia riguarda più che altro i lavoratori dello stesso negozio, ai quali verrà proposta la soluzione di continuità che tutti auspicavano; in altre parole, verranno assunti dalla nuova azienda, mantenendo inalterate ferie, mensilità acquisite e TFR.

Scoprite subito quali sono i nuovi codici sconto Amazon, sono disponibili in esclusiva assoluta solo sul nostro canale Telegram ufficiale.

Bennet: occasioni ed offerte per tutti i gusti

Tantissimi sconti speciali aspettano ad ogni modo gli utenti nei negozi Bennet sul territorio nazionale, anche legati al mondo della telefonia mobile. Tra questi possiamo difatti trovare Galaxy A03s, lo smartphone più economico a soli 129 euro, per salire poi verso soluzioni leggermente più costose e performanti, come Galaxy a52s alla modica cifra di 299 euro, oppure Galaxy S20 FE 2021 a 349 euro, per finire con un Apple iPhone 12 dal prezzo di soli 699 euro. Tutti questi prodotti possono essere acquistati alle più normali condizioni di vendita, quindi prevedono garanzia legale di 24 mesi, ed anche la solita variante no brand, per la sola telefonia mobile.