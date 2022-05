Microsoft ha rivelato oggi che Windows Insider può ora testare Controller Bar. Questa è essenzialmente una visione alternativa della barra di gioco creata per le persone che usano i controller. Ti garantirà l’accesso a scorciatoie di gioco e altri vantaggi.

Per iniziare, lo vedrai quando colleghi un controller Xbox al PC, a condizione che ti trovi nei canali Dev o Beta del programma Windows Insider. Quando premi il pulsante Xbox sul controller mentre giochi, viene visualizzata la barra del controller, con i widget anziché le scorciatoie di gioco.

Windows 11, l’aggiornamento è solo per utenti beta

Questo è un cambiamento significativo. Se utilizzi Windows 11, probabilmente hai familiarità con la barra di gioco, che può essere utilizzata per registrare giochi, scattare foto e fare molto di più grazie a widget di terze parti. Tuttavia, è fortemente pensato per le persone che usano mouse e tastiera che utilizzano la scorciatoia Win + G per accedere alla barra.

Il gioco su un PC con un controller non è il metodo più popolare al mondo, ma le persone lo fanno. In effetti, Microsoft sta lavorando duramente per rendere il gioco con un controller un’esperienza più piacevole per i suoi consumatori. Per iniziare, devi utilizzare Windows 11 build 225xx o versioni successive e un Xbox Insider. Puoi ottenere Xbox Insider Hub da Microsoft Store, dove puoi scegliere se provare o meno la nuova Game Bar.

La Xbox Game Bar viene aggiornata tramite lo Store, quindi mentre i prerequisiti minimi per l’aggiornamento sono attualmente la build 225xx, Microsoft potrebbe decidere di rilasciarla in qualsiasi momento.