Se fai parte o hai fatto parte di un gruppo su WhatsApp, anche il più organizzato in assoluto, avrai notato un grande limite nell’aggiunta dei partecipanti. I membri di un gruppo su WhatsApp non possono essere più di 257 al momento, presto il limite verrà esteso fino a 512. Per molti utenti, non è ancora abbastanza. Può sembrare un numero persino troppo grande, ma immaginate un gruppo scolastico, ad esempio, di un istituto, o un gruppo universitario, e già c’è qualche difficoltà.

Un numero limitato di membri costringe spesso la creazione di gruppi secondari, in un loop senza fine con gruppi infiniti che sovrastano la home. Pare che la fusione di Facebook in Meta sia ciò che ha permesso all’azienda di lavorare al raddoppio del numero dei membri presenti in un gruppo su WhatsApp. Telegram nel frattempo resta una soglia irraggiungibile. Certo, gruppi numerosi sono più utili di quel che sembra nella vita di tutti i giorni ma il limite di 200,000 presente su Telegram si spinge persino oltre. Tuttavia, rende bene l’idea di quanto WhatsApp, invece, sia ancora molto indietro.

WhatsApp: i partecipanti che è possibile aggiungere in un gruppo adesso saranno 512

WhatsApp sta anche lavorando a un altro modo per gestire in modo efficiente più chat di gruppo: le comunità. Una community apparirà come una nuova scheda (oltre a Stato e Chiamate) all’interno dell’app. Conterrà molti gruppi, consentendo agli amministratori di inviare annunci e aggiornamenti a tutti i partecipanti in una volta sola. Dall’anno scorso, le community di WhatsApp sono state al centro delle voci trapelate online, ma l’annuncio ufficiale c’è stato solo qualche settimana fa.